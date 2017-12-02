В Гааге назвали яд, от которого умер хорватский генерал

Бывший генерал боснийских хорватов Слободан Пральяк умер от отравления цианидом, передает DW.

На это указывают результаты вскрытия, сообщили в пятницу, 1 декабря, в прокуратуре Нидерландов.

Согласно предварительным результатам токсикологических тестов, "в крови Пральяка обнаружено цианистый калий, это привело к остановке сердца, что определено как вероятная причина смерти", цитирует заявление прокуратуры агентство Reuters.

Вскрытие провели 1 декабря в присутствии двух хорватских экспертов, которых пригласили по требованию Международного трибунала по бывшей Югославии. Следователи все еще пытаются установить, как Пральяк смог получить цианистый калий и пронести бутылку с ядовитым веществом в зал суда.

В Хорватии после смерти Пральяка один из ведущих телеканалов показал в прайм-тайм киноленту "Возвращение Катарины Козул", снятую Пральяком. Бывший генерал работал в театре и кино перед тем, как присоединиться в ряды армии. Для многих хорватов он остался героем, хотя был признан виновным в военных преступлениях.

Напомним, в среду, 29 ноября, когда в трибунале слушалась апелляция шести бывших лидеров боснийских хорватов и было объявлено, что приговор в отношении Пральяка остается в силе, Пральяк заявил, что "не является военным преступником", выпил жидкость из небольшой бутылочки и объявил, что принял яд.