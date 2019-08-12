В ГБР допросили Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило допрос бывшего Президента Петра Порошенко, после которого он уехал.

Допрос длился около 2,5 часов. В это время под зданием проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко - две дочери и сын. После допроса, около 12:00, экс-президент вышел из здания бюро в кольце правоохранителей, сел в автомобиль и уехал.

"Это была позиция по защите свободы слова. Сегодня вопрос касался только Прямого канала. И мы защитим свободу слова", - заявил Порошенко журналистам по дороге к авто.

В свою очередь, директор Государственного бюро расследований Роман Труба на своем Telegram-канале заявил, что в следующий раз Порошенко могут допросить на полиграфе.

"Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно - все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", - добавил Труба.

Как сообщалось, Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой. Напомним, первый допрос Порошенко состоялся 25 июля, хотя его вызывали еще 17.