 

В Генпрокуратуре прокомментировали информацию о возможной подготовке подозрения Богдану

24 октября 2019 г. 22:00
Источник: Интерфакс-Украина
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В Генеральной прокуратуре Украины не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Генпрокуратуры в четверг, отвечая на вопрос о том, действительно ли Богдану готовят подозрение.

В пресс-службе также подчеркнули, что они против использования органов прокуратуры "как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Генпрокуратуре о том, что Управление специальных расследований рассматривает возможность вручения подозрения главе Офиса президента Богдану в нарушении закона во время работы в Кабинете министров времен Николая Азарова.

 

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