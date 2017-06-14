В Германии потенциальных террористов "берут под колпак"

14 июня 2017 г. 20:49
Источник: укринформ
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Министры внутренних дел федеральных земель ФРГ в среду одобрили меры по ужесточению контроля за гражданами с целью предупреждения террористической и иной противоправной деятельности.

Об этом стало известно после завершения конференции глав МВД земель и центрального правительства в Дрездене, сообщает корреспондент Укринформа в ФРГ.

"Не должно быть такого, чтобы для преследования преступлений существовали фактически зоны, свободные от закона", - сказал федеральный министр Томас де Мезьер.

К таковым зонам, в частности, чиновники отнесли мессенджеры, такие как WhatsApp, телефонные SMS. Министры договорились о мониторинге сообщений до момента, когда они будут зашифрованы, подозрительных лиц. Они отметили, что органы безопасности должны быть юридически и технически в состоянии следить за сообщениями, чтобы выявлять вовремя те, которые могут содержать указания на террористическую деятельность. Соответствующие изменения в уголовно-процессуальный кодекс планируется внести в ближайшее время.

Еще одним нововведением станет снятие отпечатков пальцев у несовершеннолетних беженцев-просителей убежища. Речь идет о детях в возрасте от 6 до 14 лет.

В целом усилия органов правопорядка будут направлены на большую координацию деятельности центра и регионов, улучшение методов оценки подозрительных лиц, которые могут расцениваться как потенциальные террористы. Чтобы не допустить повторения ситуации декабря прошлого года, когда берлинский террорист Анис Амри, будучи известным сразу в нескольких землях, остался в итоге без наблюдения и смог совершить наезд на людей на рождественском рынке.

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