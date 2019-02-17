В Германии прошла акция в поддержку украинских политзаключенных (видео)

17 февраля 2019 г. 11:30
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В центре немецкого Мюнхена, где в эти дни проходит конференция по безопасности, состоялась акция в поддержку удерживаемых в российских тюрьмах украинцев.

По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, участники акции принесли на городскую площадь 100 стульев. На каждом из них написали имена заключенных в РФ и аннексированном Крыму украинцев.

Активисты также развернули украинские флаги и плакаты с требованием освободить украинских политзаключенных и военнопленных.

В акции принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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