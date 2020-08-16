В городах Беларуси состоится марш свободы - самый масштабный в истории страны

Протестующие анонсировали самый масштабный в истории Беларуси марш свободы. Ожидается, что мероприятие начнется сегодня, 16 августа, в 14:00. Анонс появился на самом большом по количеству подписчиков белорусском оппозиционном Telegram-канале NEXTA Live.

Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

«Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу», - говорится в сообщении.

Ранее лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская призвала мэров городов стать организаторами протестов 15 и 16 августа и остановить кровавую бойню, в которую власти превратили мирные выступления граждан.

Власть, в свою очередь, готовит в Минске большой митинг в поддержку Лукашенко. Бюджетников свозят на акцию в Минске со всей страны.

