В горсовете официально опровергли информацию, что Кернес в коме

Сегодня ряд харьковских пабликов написали о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому из-за COVID-19, который протекает в сложной форме. После этого на сайте горсовета появилось официальное заявление, опровергающее эту информацию.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому, не соотвествует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций «не особо удачных» политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», - говорится в заявлении.