В горсовете официально опровергли информацию, что Кернес в коме

14 сентября 2020 г. 18:34
1 просмотр

Сегодня ряд харьковских пабликов написали о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому из-за COVID-19, который протекает в сложной форме. После этого на сайте горсовета появилось официальное заявление, опровергающее эту информацию.

«Информация, которую распространяют некоторые харьковские паблики о том, что якобы Харьковский городской голова Геннадий Кернес впал в кому, не соотвествует действительности. Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций «не особо удачных» политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе», - говорится в заявлении.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53