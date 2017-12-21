В Госдепе рассказали подробности поставок летального оружия Украине

21 декабря США одобрили продажу летального оборонительного оружия в Украину Госдепартамент Соединенных Штатов Америки одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку летального оборонительного оружия у американских производителей.

Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

Сообщается, что раньше США не продавали оружие непосредственно киевскому правительству, а разрешали Украине покупать у американских производителей.

"Согласно предыдущим двум администрациям, Администрация президента США одобрила экспортную лицензию для Украины, так что в этом нет ничего нового", - сказал Нойерт.

Так, лицензия распространяется на оружие в таких категориях, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия калибра 50 мм. Она также включает в себя боевые дробовики, глушители и военные прицелы.

