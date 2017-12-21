В Госдепе рассказали подробности поставок летального оружия Украине

21 декабря 2017 г. 16:19
Источник: РБК - Украина
79 просмотров

21 декабря США одобрили продажу летального оборонительного оружия в Украину Госдепартамент Соединенных Штатов Америки одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку летального оборонительного оружия у американских производителей.

Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, передает Reuters.

Сообщается, что раньше США не продавали оружие непосредственно киевскому правительству, а разрешали Украине покупать у американских производителей.

"Согласно предыдущим двум администрациям, Администрация президента США одобрила экспортную лицензию для Украины, так что в этом нет ничего нового", - сказал Нойерт.

Так, лицензия распространяется на оружие в таких категориях, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия калибра 50 мм. Она также включает в себя боевые дробовики, глушители и военные прицелы.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.