В Госдуме предложили штрафовать СМИ-иноагенты на $86 тысяч

В Госдуму России внесли законопроект, который вводит штрафы за нарушения, допущенные зарубежными СМИ, признанными иностранными агентами. Максимальное наказание составит штраф в размере 5 млн рублей (около $86 тыс.).

Законопроект размещен на сайте Госдумы.

Законопроект внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Штрафовать СМИ-иноагенты на 5 млн рублей предлагается за грубые нарушения, допущенные юридическим лицом. Под этим понимается неоднократное (более двух раз в год) нарушение российского закона о СМИ и нарушение законодательства о СМИ-иноагентах. Физических лиц планируется штрафовать на 100 тыс. рублей, для них также предусмотрен административный арест до 15 суток. Должностных лиц предлагается штрафовать на 200 тыс. рублей.

За менее серьезные нарушения закона депутаты предложили штрафовать граждан на 10 тыс. рублей, должностных лиц - на 50 тыс. рублей, юридических лиц - на 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы для должностных и юридических лиц возрастут в два раза, а для граждан - в пять раз и составят 50 тыс. рублей.

Закон о СМИ-иноагентах 15 ноября приняла Госдума, 22 ноября его одобрил Совет Федерации, а 29 ноября президент России Владимир Путин его подписал. Вносить СМИ в реестр иностранных агентов будет Минюст РФ. Согласно закону, СМИ, признанные иностранными агентами, должны будут размещать информацию об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, в эфире и на сайте.

Этот закон стал "зеркальным ответом" на требование Минюста США к телеканалу Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента в этой стране. В Госдуме это сочли "притеснением" российских СМИ. В США при этом не увидели "зеркальности" в ответе России, а в Госдепартаменте закон сочли еще одной угрозой свободе слова в России.