В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов

В Госдуму России внесен законопроект, запрещающий использование технологий, который позволяют обходить блокировку сайтов.

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

Кроме того, предлагается обязать поисковые системы "прекращать выдачу ссылок на заблокированные в России информационные ресурсы".

Авторами документа выступили депутаты Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

В апреле "Ведомости" сообщали, что в России разработали законопроект, запрещающий использовать информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом.

Источники издания отмечали, что автор проекта - Роскомнадзор, документ подготовлен по инициативе Совбеза РФ. Он пояснил, что суть законопроекта в том, чтобы обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Анонимайзеры и VPN-сервисы позволяют анонимно пользоваться интернет-ресурсами - в частности, теми, доступ к которым на территории России запрещен.