В Госпогранслужбе не подтвердили задержание украинца на границе с РФ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян не смог достоверно подтвердить задержание вооруженного украинца сотрудниками ФСБ России на украинско-российской границе.

"Если говорить конкретно о том, что там был украинец, который якобы перевозил большое количество оружия, была перестрелка и он был ранен, то эти обстоятельства мы изучаем и пока что нет информации, которая бы подтверждала достоверность именно таких событий", - сообщил он в комментарии телеканалу 112 Украина.

По словам Слободяна, российские пограничники проинформировали о задержании украинца, который вел себя агрессивно, и для его нейтрализации было применено оружие. "Речь не идет о том, что он был ранен, не говорится, что он пытался провезти оружие. Сейчас обстоятельства этого нарушения изучаются", - добавил он.

Напомним, что 23 октября ФСБ РФ сообщила, что 31-летний гражданин Украины, вооруженный пистолетами, гранатами и, предположительно, ртутью устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России. Во время задержания он получил огнестрельные ранения средней степени тяжести.