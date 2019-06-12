В Греции 7 июля пройдут досрочные парламентские выборы

Президент Греции Прокопис Павлопулос издал декрет о роспуске парламента.

Текст декрета был вывешен на входе в здание парламента. Согласно документу, досрочные выборы состоятся 7 июля, а парламент нового созыва соберется 17 июля.

10 июня премьер-министр Алексис Ципрас подал главе государства запрос о назначении досрочных выборов, сообщала пресс-служба президента. По словам премьера, правящая партия показала неудовлетворительный результат на выборах в Европарламент, и новые выборы нужны, чтобы исключить риски для национальной экономики.

Полномочия нынешнего созыва греческого парламента истекали в октябре.

На выборах депутатов Европарламента оппозиционная партия "Новая демократия" опередила блок левых сил СИРИЗА, который возглавляет Ципрас, на 9,5%, пишет Reuters.

СИРИЗА находится у власти с января 2015 года. Став премьером, Ципрас, ранее резко критиковавший жесткие меры экономии, которые предписывал Евросоюз, согласился на план помощи ЕС для выхода страны из финансового кризиса. Это привело к расколу блока и назначению досрочных парламентских выборов на 20 сентября 2015 года. По их итогам политсиле Ципраса удалось сохранить большинство в парламенте.