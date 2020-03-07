В Харьков приехала делегация из Чешской Республики

В Харьковской области делегация во главе с председателем Комитета по вопросам обороны Парламента Чешской Республики Яной Черноховой и Чрезвычайным и Полномочным Послом Чешской Республики в Украине Радеком Матулой примет участие в мемориальном мероприятии в селе Соколово Змиевского района, посвященном 77-й годовщине подвига чехословацких воинов. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Почтение памяти погибших героев и установление памятника в Соколово стали одной из тем обсуждения во время встречи с председателем Харьковской обладминистрации Алексеем Кучером. Председатель Комитета по вопросам обороны Парламента Чешской Республики Яна Чернохова отметила, что еще 2 года назад обсуждался вопрос установления нового памятника на месте исторической битвы. Она обратилась к председателю ХОГА с просьбой поддержать этот процесс.

«Вы знаете о нашем отношении к вашим героям. 86 из них были награждены - некоторые уже посмертно, а наши улицы носят имя Лювика Свободы и Отакара Яроша. Поэтому мы обязательно вас поддержим. Все, что от нас нужно, сделаем, чтобы в ближайшее время совместными усилиями организовать ввод в эксплуатацию этого объекта», - заверил Алексей Кучер.

Он также предложил в следующем году провести совместное мероприятие по чествованию памяти погибших в Соколово и пригласить к участию в нем потомков воинов. Во время встречи стороны подняли вопросы расширения сотрудничества Харьковской области с Чешской Республикой. Радек Матула отметил, что наш регион является важным партнером для Чехии.

«Ваша динамика развития превосходит другие области, вы даже положительно влияете на развитие соседних областей. Мне приятно, что существует большой интерес среди чешских предпринимателей, они пытаются найти партнеров в вашем регионе», - отметил господин посол.

Стороны обсудили возможность подписания межрегионального соглашения о сотрудничестве - между Харьковской областью и Южно-Моравским краем Чехии. Также председатель ХОГА обратился к руководству чешской делегации с вопросом о возможной поддержке в создании в Харькове реабилитационного центра для ветеранов войны.

«Мы строим реабилитационный центр на базе областного госпиталя ветеранов. На востоке Украины это будет единственный подобный центр. Мы знаем, что в Украине действует ваша программа MEDEVA, поэтому просим обратить внимание на эту нашу инициативу», - сказал Алексей Кучер.

В частности, он отметил возможность проведения обучения для харьковских врачей по чешским программам и передачи реабилитационного оборудования. Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула сообщил, что чешская сторона не имеет ничего против расширения действия существующей программы на восток Украины. Возможность оказания поддержки рассмотрят после получения подробной информации и проверки соответствия проекта условиям программы.