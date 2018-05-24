В Харьков прилетела президент Эстонии Керсти Кальюлайд

24 мая 2018 г. 19:27

В Харьков с рабочим визитом прилетела президент Эстонской Республики вместе с Вице-премьер-министром Украины - Министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В аэропорту их встретил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер и поприветствовал на харьковской земле.

Во время визита Керсти Кальюлайд встретится с командующим Объединенного оперативного штаба ВС Украины Сергеем Наевым, председателем Донецкой облгосадминистрации Павлом Жебривским и и.о. председателя Луганской облгосадминистрации Юрием Клименко, представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Фонда народонаселения ООН, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Международного комитета Красного креста.

Также у президента Эстонской республики запланирована встреча с переселенцами и журналистами.

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