В Харькове чиновник ОГА погорел на взятке

25 сентября 2017 г. 16:19
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В Харькове задержали бывшего чиновника областной госадминистрации при получении 25 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службі прокуратуры области.

По информации заместителя начальника управления Дениса Маслия, экс-начальник одного из отделов ОГА предлагал дать взятку ответственным работникам горсовета и горисполкома за выделение земельного участка.

Предприниматель, который планировал создать на въезде в Харьков логистический центр, хотел взять в аренду 2,5 га земли. Экс-чиновник пообещал, что поможет решить этот вопрос за 25 тыс. долларов.

Злоумышленник был задержан во время передачи 655 тыс. гривен.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 27 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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