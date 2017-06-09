В Харькове должность руководителя госпредприятия оценили в 17 тыс. долларов

Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ в области и нацполициею разоблачили при получении неправомерной выгоды преступную группу, которая за деньги обещала устроить гражданина на должность руководителя одного из государственных сельхозпредприятий в области.

Как сообщил заместитель начальника управления прокуратуры области Денис Маслий, трое мужчин, используя личные связи в Министерстве агрополитики и продовольствия Украины, требовали деньги за лоббирование вопрос назначения на должность.

Злоумышленники оценили свою "услугу" в 70 тыс. Долларов США.

Мужчин поймали "на горячем" - во время получения части взятки. Всего злоумышленники успели получить 38 тыс. Долларов США. Другие средства необходимо было уплатить после назначения на должность.

Один из посредников задержали в Киеве, другой - в Одессе, третьего - в Харькове.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ ЧП в Харьковской области по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.