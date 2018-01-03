В Харькове инспектор ГФС погорел на взятке в 250 тысяч

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного ревизора-инспектора управления ГФС в Харьковской области.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, пперативники задокументировали получение фискалом неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен от представителя предприятия, на котором проводилась плановая проверка.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки. Продолжаются неотложные следственные действия.