В Харькове на взятке свыше 100 тысяч гривен погорел госисполнитель

02 октября 2017 г. 18:10
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Правоохранители разоблачили "на горячем" одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.

Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры в Харьковской области.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, служащего задержали во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс. грн.

По предварительным данным общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс. грн.

Известно, что за эти деньги государственный исполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.

В Харькове на взятке свыше 100 тысяч гривен
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/harkove-vzyatke-svyshe-100-tysyach-griven-1506957170.htmlСледователи прокуратуры Харьковской области при оперативном сопровождения УЗЭ в области ДЗЭ Нацполиции разоблачили "на горячем" одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, служащего задержали во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс. Грн.

По предварительным данным общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс. Грн.

Известно, что за эти деньги государственный исполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.

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