В Харькове на взятке свыше 100 тысяч гривен погорел госисполнитель

Правоохранители разоблачили "на горячем" одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.

Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры в Харьковской области.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, служащего задержали во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс. грн.

По предварительным данным общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс. грн.

Известно, что за эти деньги государственный исполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.