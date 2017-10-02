В Харькове на взятке свыше 100 тысяч гривен погорел госисполнитель

Правоохранители разоблачили "на горячем" одного из сотрудников Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области.
Об этом сообщили в пресс-службы прокуратуры в Харьковской области.
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, служащего задержали во время передачи ему очередного транша в размере 78,6 тыс. грн.
По предварительным данным общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс. грн.
Известно, что за эти деньги государственный исполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.
Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.
По предварительным данным общая сумма неправомерной выгоды составляет почти 200 тыс. Грн.
Известно, что за эти деньги государственный исполнитель пообещал выставить арестованную квартиру на торги в срок и предоставить гражданину предпочтение при покупке этого имущества.
Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.