В Харькове началась встреча Порошенко и Грибаускайте

Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

"Сейчас в Харькове проходят переговоры лидеров двух стран", - говорится в сообщении.

Сегодня планируется обсудить подготовку к Саммиту Украина – ЕС, дальнейшее сотрудничество с НАТО в контексте недавнего Саммита Альянса, проблематику двусторонних отношений, а также усиление взаимодействия для противодействия российской агрессии.

Также планируется встреча Петра Порошенко и Дали Грибаускайте с украинскими военнослужащими, которые получили ранения во время участия в антитеррористической операции на Донбассе и проходили реабилитацию в Литве.