В Харькове не будет "ворсовета": правки к бюджету и новая политика горсовета

На повестке дня сегодняшней, внеочередной сессии горсовета, было лишь два десятка вопросов, но почти каждое вызвало бурное обсуждение.

Депутаты приняли изменения в регламент, которые позволяют более тщательно контролировать исполнительные органы, отменили арендную плату за коммунальное имущество предпринимателям и приняли изменения в бюджет.

В частности, бюджет города получил дополнительные субвенции: 24 млн грн на обеспечение кислородом больниц, более 8 млн на ремонт их приемных отделений, 6400000 - на аппараты УЗИ и рентген-аппараты.

Из местных средств сформирован резервный фонд в 100 млн на медицинские расходы, но дополнительные деньги сегодня на пандемию не выделили, как и не стали обсуждать доплаты всем медикам и учителям за коронавирус. Ведь первым уже доплачивает государство.

При этом значительные деньги все же направили на главные стройки города, в частности, на долги по тем работам, которые, вроде здания БТИ, уже выполнены.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Минув вже майже місяц, коли у нас цей неідеальний бюджет приймався, чи відбулось у нас покращення на медицину? Ні, показники - тютелька в тютельку - які були. Чи відбулося покращення в інших сферах? Не відбулося. Між тим нам пропонують проголосувати за 113 млн на Саржин яр, за 74 мільйона на БТІ, за 15 мільйонів за паркінг добудований, та за 175 мільйонів на зоопарк.

Кроме этого, оппонентов команды покойного Кернеса смутил и тот факт, что в горисполкоме продолжилась реорганизация департаментов. Сначала под одной крышей объединили коммунальное и жилищное хозяйство, а теперь земельные - под крышей территориального контроля.

Депутаты увидели в этом изменение системы, мол, прежде близкие департаменты контролировали друг друга, а теперь открылось новое поле для коррупции.

Но Терехов заверил, что наоборот - говорится о новой эре прозрачности.

Игорь Терехов, и.о.мэра Харькова

Так вот, когда вы говорите за бюджет и не голосуете за бюджет, вы видели, будет делаться развязка, так моя задача вам как депутату: проконтролируйте все тендеры, которые будут сделаны на эту развязку и сделайте так вместе со мной, чтобы ни одна копейка бюджетных средств никуда не ушла. Нам больше не нужно покупать «звездное небо» за такие баснословные деньги, и это не будет больше. А нам надо это объединение, будет прозрачная система, не будет больше никаких кулуарных решений. И мы больше не хотим, чтобы говорили «ворсовет»!

Терехов заверил, что он и раньше говорил с мэром о неадекватных расходах некоторых департаментов, но оценку им должны давать правоохранители.

Благоустройство города, уверяет исполняющий обязанности мэра, должен происходить и дальше, а вот расходы будут прозрачны и обоснованы, пообещал он.