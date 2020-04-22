В Харькове отдали деньги бегемотам, а не врачам

В Харькове решили направить 400 млн на строительство зоопарка. В то время как в других городах медики, которые борются с пандемией, получают до 50 тысяч в месяц, в Харькове остаются ставки обычные.

«Для Харькова сделать нормальные зарплаты медикам - это половина стоимости бегемотника! Такие ставки сделали все города, кроме Харькова», - отметил Игорь Черняк. Он потребовал для этого собрать внеочередеую сессию горсовета и назначить доплаты.

Кернес же отметил, что это обязанность государства, а не города, тем более, что все инфекционки областного подчинения. И вина в недоплатах – в реформе медицины. «Вся остальная критика строительства зоопарка – это пиар, и чтоб этого не было!» - пригрозил Кернес. «А хотите пиара, выберите клетку себе в зоопарке, я на ней напишу ваше имя», - сказал он.

После этого голосования Игорь Черняк в знак протеста покинул зал, так как его поправку о созыве внеочередной сессии на голосование не поставили.

Отметим, что 500 млн гривен с общей суммы реконструкции харьковского зоопарка — это займ города по облигациям внутреннего местного займа. Харьковский горсовет принял решение о выпуске трехлетних облигаций на 1 млрд гривен с процентной ставкой 18% годовых для финансирования дефицита бюджета развития города.

Кроме того, с начала года зоопарк объявил тендеров на работы по строительству и реконструкции на сумму около 1 млрд гривен.