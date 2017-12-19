В Харькове побили Дмитрия Олейника

19 декабря 2017 г. 11:08
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О нападении Олейник написал на своей странице в Фейсбук.

"А мне "Святой Николай" принес сломанный нос, а вам что? P. S. Встретился с его прихвостнями в количестве 4 человек в районе переулка О. Яроша", - написал Олейник.

В полиции отметили, что информация о происшествии поступила в Шевченковский отдел полиции вчера, 18 декабря, около 23:50 от полицейского, который дежурил в медицинском учреждении.

По предварительным данным, 23-летнего мужчину избили четверо неизвестных в районе переулка Отакара Яроша. Его жизни ничего не угрожает.

Сообщение зарегистрировано в "Журнале единого учета правонарушений". Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Проверка продолжается.

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