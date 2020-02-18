В Харькове подписан меморандум по развитию открытых данных

18 февраля 2020 г. 12:40
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Харьковский городской совет подписал трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины и Фондом «Eurasia» (США). Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, меморандум подписан в рамках программы «Открытые данные для развития городов», которая действует в Украине с 2018 года при поддержке проекта «USAID/UK aid TAPAS».

Согласно меморандуму, сотрудничество сторон направлено на внедрение, обеспечение устойчивости и развития политики открытых данных в городе; проведение инвентаризации данных; оказание технической помощи и содействие в создании портала из открытых данных города; разработка интерактивной веб-визуализации; помощь в публикации наборов данных на портале открытых данных города; проведение учебных и публичных мероприятий; привлечение ответственного лица городского совета к программе «Open Data Leaders Network»; содействие в присоединении города к Хартии открытых данных в случае успешной реализации политики открытых данных и др.

«Для харьковчан - это больше открытых городских данных, прозрачность и подотчетность городских властей, обоснованные решения в формировании городской политики развития общества и больше полезных сервисов и решений», - отметили на странице департамента в социальной сети «Facebook». 

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