В Харькове появились новые улицы

21 июня 2017 г. 14:56
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Безымянным улицам и переулкам в Индустриальном районе Харькова присвоили названия,  передает  прес-служба горсовета.

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.

Так, улице, параллельной Кольцевому проезду, расположенной от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр, первой к югу, дано название - ул. Виктора Афанасьева.

Вторая к югу от ул. Терновый Яр безымянная улица получила название - ул. Сергея Дремцова.

Третья к югу улица теперь будет иметь название - ул. Евгения Егорова.

Четвертая к югу улица (от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр) названа ул. Леся Дубовика.

Переулок без названия (от ул. Виктора Афанасьева до ул. Леся Дубовика) будет называться - пер. Евгения Егорова.

Пятая к югу улица (от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр, параллельная Кольцевому проезду), будет носить имя Ильи Лифшица.

Шестая к югу улица (от ул. Терновый Яр) получила название - ул. Павла Копняева.

Параллельный Кольцевому проезду, седьмой к югу переулок, будет называться - пер. Павла Копняева, а безымянный проезд, расположенный в этом же районе, теперь стал проездом Павла Копняева.

Также имя присвоено улице, расположенной от Ростовского шоссе до проезда Павла Копняева, параллельной балке Панасий яр – теперь она называется ул. Панасий яр.

В связи с отсутствием существующей застройки был ликвидирован проезд Нансена.

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