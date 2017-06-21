В Харькове появились новые улицы

Безымянным улицам и переулкам в Индустриальном районе Харькова присвоили названия, передает прес-служба горсовета.
Соответствующее решение было принято сегодня, 21 июня, на сессии Харьковского городского совета.
Так, улице, параллельной Кольцевому проезду, расположенной от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр, первой к югу, дано название - ул. Виктора Афанасьева.
Вторая к югу от ул. Терновый Яр безымянная улица получила название - ул. Сергея Дремцова.
Третья к югу улица теперь будет иметь название - ул. Евгения Егорова.
Четвертая к югу улица (от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр) названа ул. Леся Дубовика.
Переулок без названия (от ул. Виктора Афанасьева до ул. Леся Дубовика) будет называться - пер. Евгения Егорова.
Пятая к югу улица (от ул. Терновый Яр до балки Панасий яр, параллельная Кольцевому проезду), будет носить имя Ильи Лифшица.
Шестая к югу улица (от ул. Терновый Яр) получила название - ул. Павла Копняева.
Параллельный Кольцевому проезду, седьмой к югу переулок, будет называться - пер. Павла Копняева, а безымянный проезд, расположенный в этом же районе, теперь стал проездом Павла Копняева.
Также имя присвоено улице, расположенной от Ростовского шоссе до проезда Павла Копняева, параллельной балке Панасий яр – теперь она называется ул. Панасий яр.
В связи с отсутствием существующей застройки был ликвидирован проезд Нансена.