В Харькове проходит сессия облсовета

15 октября 2020 г. 10:55
Автор: Марина Николаева
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В Харькове сегодня проходит 16-я сессия облсовета, на заседании которой депутаты рассматривают ряд вопросов по борьбе с коронавирусом, а также социальные вопросы.

Всего в повестке дня сессии значится 60 вопросов.

На входе всем присутствующим меряют температуру и обрабатывают санитайзером, но при этом многие депутаты без масок.

Заседание сессии ведёт Сергей Чернов, который сам недавно переболел коронавирусом.

Кроме вопросов медицины, депутаты также рассмотрели программы соцзащиты, развития дорожного хозяйства и внесения в облбюджет изменений.

 

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