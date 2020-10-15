В Харькове проходит сессия облсовета

В Харькове сегодня проходит 16-я сессия облсовета, на заседании которой депутаты рассматривают ряд вопросов по борьбе с коронавирусом, а также социальные вопросы.

Всего в повестке дня сессии значится 60 вопросов.

На входе всем присутствующим меряют температуру и обрабатывают санитайзером, но при этом многие депутаты без масок.

Заседание сессии ведёт Сергей Чернов, который сам недавно переболел коронавирусом.

Кроме вопросов медицины, депутаты также рассмотрели программы соцзащиты, развития дорожного хозяйства и внесения в облбюджет изменений.