В Харькове проходит внеочередная сессия облсовета

24 декабря 2020 г. 11:00
Автор: Марина Николаева
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Сегодня в Харькове проходит внеочередная сессия облсовета.

В ходе заседания будут рассмотрены более 30 вопросов, среди которых - бюджет на 2021 год и Программа социально-экономического развития.

Несмотря на то, что это первая действительно рабочая сессия нового созыва, при этом практически все вопросы голосуют в целом без обсуждений.

Нарекание вызвало только то, что не все наработки внесены в дорожную карту развития области, пусть пока и без финансирования. А также вызвало вопросы то, что не учтены надбавки работникам культуры и расходы на онкоскрининг для населения.

 

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