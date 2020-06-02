В Харькове пытались продать должности глав харьковской ОГА и налоговой

Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме $150 тысяч за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер в своем Телеграм-канале.

"Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 миллион долларов", - написал Кучер.

Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.