В Харькове пытались продать должности глав харьковской ОГА и налоговой

02 июня 2020 г. 13:35
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Только что в ресторане "Ла-Страда" в Харькове задержали двух киевлян непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме $150 тысяч за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер в своем Телеграм-канале.

"Общая стоимость должности председателя Харьковской ОГА была оценена в 1 миллион долларов", - написал Кучер.

Сейчас продолжаются обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по адресам проживания, мест работы и арендованных помещений фигурантов дела.

Видео: 

Задержали при продаже должностей главы ХОГА и налоговой

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