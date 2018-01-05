В Харькове следователи ГФС погорели на взятке в 20 тысяч долларов

05 января 2018 г. 10:04
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Правоохранителями  в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины во время получения неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. долл. США в порядке ст. 208 УПК Украины задержан начальник отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области  и старший оперуполномоченный указанного отдела.

Об этом сообщили пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее данным, чиновники, действуя группой лиц, требовали у предпринимателя дньги за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках предоставленного им поручения на проведение следственных действий одного из следственных подразделений.

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