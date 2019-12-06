В Харькове внезапно прилетел Зеленский

06 декабря 2019 г. 15:35
Источник: Обозреватель.ua
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В пятницу, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков.

Фото с главой государства в городе в Facebook опубликовал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

"Глубокая благодарность нашим военнослужащим. Вы, как никто, знаете цену свободы, суверенитета и независимости. Вместе с Верховным Главнокомандующим поздравляем вас с Днем Вооруженных Сил Украины!" – говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 6 декабря, Зеленский прибыл с визитом в зону ООС в День Вооруженных сил Украины.

Также Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины. В видеообращении он сказал, что каждый украинец в этот день благодарит защитников за мирные города.

 

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