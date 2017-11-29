В Харькове во время обысков НАБУ умер мужчина

Сегодня, около 10:30, перед началом проведения следственных действий, в Харькове умер мужчина 1966 года.

Как рассказали в пресс-служба НАБУ, причина смерти пока неизвестна.

"За несколько минут до этого детективы Национального антикоррупционного бюро Украины прибыли по адресу регистрации предприятий с целью проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства по факту растраты средств филиалом ПАО «Укрзализныця». Зайдя в помещение, работники НАБУ представились, сообщили цель визита и готовились зачитать постановление суда, которым были санкционированы следственные действия, когда человек, вероятно работник одного из предприятий, потерял сознание. Сотрудники офиса сразу вызвали скорую и пытались оказать ему первую помощь. К большому сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, уже не могли помочь мужчине, - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Национальной полиции; следственные действия детективами НАБУ приостановлены.

