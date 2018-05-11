В Харькове за государственную измену судили подполковника ВСУ

В Харькове за государственную измену осудили подполковника одного из военных формирований. Суд длился два года.

Об этом сообщает Военная прокуратура сил АТО на своей странице в Facebook.

Следствием установлено, что начале 2015 года, действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, военнослужащий собирал с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну, а также при задержании нанес телесные повреждения работнику Службы безопасности Украины.

Суд признал военнослужащего виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины и приговорил его к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.