В Харьковском горсовете началась сессия

Сегодня, 20 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7) стартовала семнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Для работы на сессии зарегистрировались 79 депутатов.

В повестку дня включено 120 вопросов. Это гораздо больше обычного, но такая плотная повестка объясняется принятием бюджета на 2018 год и рассмотрением городских программ, сообщает из сессионного зала корреспондент АТН Новости.

Если бюджет 2017 года был 11 миллиардов гривен, то в 2018 году городской кошелек вырос до 16 миллиардов гривен.