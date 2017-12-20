В Харьковском горсовете началась сессия

20 декабря 2017 г. 10:27
62 просмотра

Сегодня, 20 декабря, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7) стартовала семнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Для работы на сессии зарегистрировались 79  депутатов. 

В повестку дня включено 120 вопросов. Это гораздо больше обычного, но такая плотная повестка объясняется принятием бюджета на 2018 год и рассмотрением городских программ, сообщает из сессионного зала корреспондент АТН Новости.

Если бюджет 2017 года был 11 миллиардов гривен, то в 2018 году городской кошелек вырос до 16 миллиардов гривен.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.