В харьковском горсовете рассказали, когда Кернес вернется в Украину

Переизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес вернется в Украину до проведения первой сессии горсовета.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем, и их быть не может», - сказал он.

Также он добавил, что Кернес уже переболел коронавирусом, остались только проблемы с легкими.

Напомним, 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила Геннадия Кернеса победителем на выборах мэра Харькова с результатом 60,34%. Таким образом Кернес возглавил Харьков в третий раз.

Напомним, Геннадий Кернес заболел коронавирусом и попал в больницу в октябре, вскоре его госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите» в связи с ухудшением состояния его здоровья из-за ранения, полученного в 2014-м году.

По данным Харьковского горсовета, сейчас Геннадий Кернес идет на поправку.

Последний раз мэра Харькова видели на открытии сухого фонтана на площади Свободы в День города, 23 августа 2020 года.