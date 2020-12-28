В Харьковском горсовете СБУ проводит обыски - СМИ

28 декабря 2020 г. 13:34
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В Харьковский горсовет пришла с обысками СБУ.

Как сообщает KHARKIV Today, официальной целью визита является проведения проверки соблюдения режима секретности в Харьковском городском совете. 

«Такие проверки проводятся в различных государственных органах, предприятиях и организациях. Но, по информации нашего источника, эта проверка в горсовете вызвана другими причинами.

После местных выборов в Харькове определенная группа лиц фактически получила полномочия Харьковского городского головы без участия в выборах 25 октября. Сейчас они фактически монополизировали принятие любых решений в городе — кадровых или финансовых. Именно поэтому, по нашим данным, Служба безопасности планирует не допустить узурпацию власти в Харькове и возможную дестабилизацию общественно-политической и криминогенной ситуации в регионе», - пишет издание.

Как отмечается, если будут обнаружены нарушения режима секретности в деятельности отдельных руководителей Харьковского городского совета, Служба безопасности может аннулировать этим лицам допуск к государственной тайне. Это автоматически приводит к невозможности выполнения этими руководителями своих служебных обязанностей и в дальнейшем — к увольнению или переводу на другие должности.

 

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