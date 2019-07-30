В Харьковском областном совете создается новая депутатская группа «Оппозиционная платформа – ЗА ЖИЗНЬ». Об этом сообщил глава фракции НАШ КРАЙ в областном совете Андрей Стронов. По его словам, необходимые документы будут поданы уже завтра.

«Решение о создании депутатской группы было принято большинством членов нашей фракции. Более того, это решение поддержали и многие наши однопартийцы, которым близка социальная направленность «Оппозиционной платформы – ЗА ЖИЗНЬ» и наличие четкой позиции по ключевым вопросам развития местного самоуправления», - рассказал Андрей Стронов.

Глава фракции также напомнил, что не так давнопредставители депутатского корпуса Харьковского областного и городского советов от Политической партии «НАШ КРАЙ» и «Оппозиционная платформа – ЗА ЖИЗНЬ» подписали Меморандум о сотрудничестве.

По словам Андрея Стронова, цели объединения - возрождение не только Харьковской области, а и Украины как современного индустриального государства с высоким уровнем научно-технологического развития, конкурентной промышленностью, высокими социальными стандартами и высоким уровнем жизни граждан.

«Объединение усилий позволит нам быстрее достичь этих целей», - отметил Андрей Стронов.