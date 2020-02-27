В Харьковском облсовете - новая депутатская группа

27 февраля 2020 г. 11:19
Автор: Марина Николаева
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В Харьковском облсовете создана депутатская группа «Слобожанщина».

В ее состав вошли 49 депутатов.

Лидером группы является Олег Каратуманов.

Выступая перед депутатами облсовета, Каратуманов заявил, что депутатская группа «Слобожанщина» готова к конструктивному сотрудничеству с Харьковской областной государственной администрацией, Харьковским городским советом, всеми региональными органами местного самоуправления и исполнительной власти, общественными организациями и профсоюзами.

Как отметил он, это необходимо ради принятия важных для области решений и успешного воплощения их в жизнь.

Напомним, ранее, в декабре прошлого года, в облсовете была образована депутатская группа «Доверяй делам».

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