В Харьковском облсовете - новая депутатская группа

В Харьковском облсовете создана депутатская группа «Слобожанщина».
В ее состав вошли 49 депутатов.
Лидером группы является Олег Каратуманов.
Выступая перед депутатами облсовета, Каратуманов заявил, что депутатская группа «Слобожанщина» готова к конструктивному сотрудничеству с Харьковской областной государственной администрацией, Харьковским городским советом, всеми региональными органами местного самоуправления и исполнительной власти, общественными организациями и профсоюзами.
Как отметил он, это необходимо ради принятия важных для области решений и успешного воплощения их в жизнь.
Напомним, ранее, в декабре прошлого года, в облсовете была образована депутатская группа «Доверяй делам».