В Харьковском облсовете - новая депутатская группа

В Харьковском облсовете создана депутатская группа «Слобожанщина».

В ее состав вошли 49 депутатов.

Лидером группы является Олег Каратуманов.

Выступая перед депутатами облсовета, Каратуманов заявил, что депутатская группа «Слобожанщина» готова к конструктивному сотрудничеству с Харьковской областной государственной администрацией, Харьковским городским советом, всеми региональными органами местного самоуправления и исполнительной власти, общественными организациями и профсоюзами.

Как отметил он, это необходимо ради принятия важных для области решений и успешного воплощения их в жизнь.

Напомним, ранее, в декабре прошлого года, в облсовете была образована депутатская группа «Доверяй делам».