В Харьковской области блокировали поставки контрафактного алкоголя и сигарет

Правоохранители блокировали незаконную поставку табачных изделий и этилового спирта до Харькова.

Как рассказал начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к организации незаконной сделке причастны жители областного центра и уроженцы временно оккупированных террористами территорий. Контрафактные партии сигарет с поддельными марками акцизного сбора Украины злоумышленники переправляли в Харьков для незаконного сбыта в нескольких регионах. Из спирта они изготовляли суррогатные алкогольные напитки.

Правоохранители задержали одного из участников группы во время сбыта очередной партии контрафактных табачных изделий. В подпольных цехах и местах проживания фигурантов дела силовики изъяли почти 80 тысяч пачек контрафактных сигарет, свыше 1 тысячи литров этилового спирта, 1 тысячи литров готовой к реализации поддельной водки на общую сумму почти 2 млн грн. В двух подпольных "цехах", где производились суррогатные алкогольные напитки, изъяли упаковочную тару и оборудование для их изготовления.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Пятеро участников группы, в том числе трое организаторов, задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.