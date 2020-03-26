В Харьковской области - новый глава УСБУ

Глава государства назначил замглавы СБУ, сменил начальника Харьковского областного управления СБУ, а также назначил начальников управлений в Черниговской и Сумской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента.

Так, заместителем главы Службы безопасности Украины Президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева.

Соответствующий указ №114/2020 был подписан 25 марта.

Кроме того, президент своим указом №115/2020 уволил назначенного в сентябре 2019 года начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина (указ №117/2020).

Также Зеленский назначил Олега Салюка начальником управления СБУ в Сумской области (указ №116/2020), Павла Ревунова − начальником управления СБУ в Черниговской области (указ №118/2020).