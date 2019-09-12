 

В Харьковской области - новый начальник СБУ

12 сентября 2019 г. 12:30
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Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Андрея Носача и назначил на эту должность Николая Найдича.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Соответствующий указ о назначении нового начальника УСБУ в Харьковской области президент подписал вчера, 11 сентября.

Напомним, Андрей Носач возглавлял Харьковское Управление СБУ с 3 мая 2017 года.

На эту должность его назначил предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

Николай Найдич служит в рядах СБУ с 1992 года. Он начал свою службу на Ивано-Франковщине; с 1993 по 2005 работал в Центральном аппарате, а с 2005 по 2010 он был в должности заместителя начальника Главного управления СБ Украины в городе Киеве и Киевской области. 

С 3 апреля 2014 Николай Найдич работал начальником Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

 

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