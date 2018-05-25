В Харьковской области утвердили антикоррупционную программу.

Об этом сообщили в секторе по вопросам предотвращения и выявления коррупции ХОГА.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, целью программы, которая была согласована на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, является внедрение комплексной системы мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции в аппарате и структурных подразделениях областной государственной администрации.

Антикоррупционная программа была утверждена распоряжением председателя областной государственной администрации и направлена на согласование в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

По словам первого заместителя председателя ХОГА Марка Беккера, основными задачами антикоррупционной программы являются определение основных принципов по обеспечению и противодействию коррупции в областной государственной администрации, меры по их реализации, проведение оценки коррупционных рисков в деятельности ОГА, а также определение порождающих их причин и способствующих им условий.

Как отметил заведующий сектором по вопросам предотвращения коррупции аппарата областной государственной администрации Константин Исаев, антикоррупционная программа, в частности, направлена ​​на внедрение эффективной внутренней системы предотвращения коррупции в рамках реализации государственной антикоррупционной политики, повышение уровня профессиональной компетентности и правосознания должностных лиц областной государственной администрации, принятие мер по выявлению конфликта интересов и их устранение, осуществление контроля за соблюдением требований законодательства по урегулированию конфликта интересов, а также обеспечение неукоснительного выполнения должностными лицами ОГА антикоррупционного законодательства.