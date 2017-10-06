В Харьковской области задержали главу Укргазвыдобутка

06 октября 2017 г. 12:50
Источник: Новое Время

Правоохранители задержали директора компании Укргазвыдобуток Вадима Мохова.

Об этом cообщили в Смарт-Холдинге Вадима Новинского на Facebook-странице.

"Задержание произошло на основании определения суда, которому следователь Харьковского отделения полиции ГУ НП в Харьковской области предоставил сфальсифицированные данные о том, что Мохов якобы скрывается от органов досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В компании задержание Мохова  назвали "частью системного давления власти на бизнес Смарт-Холдинга и его акционера оппозиционного политика Вадима Новинского.

 

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