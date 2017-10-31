В Индии хирурги извлекли более 600 гвоздей из желудка пациента

31 октября 2017 г. 13:01
Источник: Левый берег
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В Индии хирурги извлекли более 600 гвоздей из желудка пациента, страдающего психическим расстройством.

Об этом сообщает телеканала NDTV.

Уникальная операция была проведена медиками одного из медицинских колледжей в Калькутте.

По словам хирурга Сиддхартхи Бисваса, желудок пациента был раздут и набит гвоздями длиной около 2 см каждый, поэтому врачам пришлось действовать с особой осторожностью. Для извлечения острых предметов они использовали магнит. Операция длилась почти сутки.

"Он умственно нестабилен и имеет привычку глотать всякие вещи. Но мы и представить не могли, что в его животе окажется столько гвоздей", - сказал журналистам родственник пациента.Больной начал жаловаться на сильные боли в животе в прошлом месяце, его доставили в больницу, где УЗИ-исследование показало, что желудок полон острых предметов.

Операция прошла успешно, пациент стабилен.

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