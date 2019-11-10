В Испании очередные парламентские выборы

10 ноября 2019 г. 14:49
Источник: УНИАН
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В Испании в воскресенье, 10 ноября, проходят парламентские выборы.

Это уже четвертые выборы за последние четыре года, сообщает Deutsche Welle.

Исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес, который представляет Социалистическую рабочую партию, призвал к проведению новых выборов после того, как народное волеизъявление, которое состоялось в апреле 2019 года, не помогло сгладить противоречия между конкурирующими партиями.

Опросы не обещают политической стабильности в стране. Хотя социалисты, скорее всего, снова победят на выборах, на абсолютное большинство в 350-местном парламенте ни одна партия рассчитывать не может. Большая коалиция с Народной партией, по мнению Санчеса, исключена. Всего в выборах принимают участие пять партий.

Силы государственной безопасности будут обеспечивать проведение выборов в Каталонии. Беспокойство властей вызывают сторонники независимости региона, которые могут помешать голосованию.l

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