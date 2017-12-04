В Испании суд освободил под залог шестерых экс-министров Каталонии

Кроме того, экс-вице-президент Женералитата Каталонии оставлен под стражей В Испании Верховный суд освободил под залог шестерых экс-министров Каталонии, оставив под стражей еще двух политиков. Об этом сообщает El Pais.

"Верховный суд Испании решил выпустить шесть каталонских политиков из досудебного содержания под стражей, но сохранить двух самых отличившихся из них - за решеткой", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, экс-заместитель премьер-министра Уриола Жункерас из каталонских республиканских левых и его бывший министр внутренних дел Хоаким Форн останутся в заключении, поскольку судья считает, что существует риск того, что оба вернутся к совершению преступлений, если их выпустят.

Отмечается, что шестеро других экс-министров суд решил освободить под залог в 100 тыс. евро для каждого. Их обязали еженедельно появляться в Верховный суд и запретили выезжать из страны.

Это решение повлияет на каталонскую избирательную кампанию, которая официально стартует сегодня вечером в полночь.

7 из арестованных политиков являются кандидатами от сепаратистских партий на выборах 21 декабря, а в пятницу они дали заверениям, что отныне они будут преследовать свои политцели в рамках закона.

