В Израиле скандал из-за утечки данных избирателей

10 февраля 2020 г. 18:41
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В Израиле произошла крупнейшая в истории утечка данных избирателей из-за недостатков приложения партии "Ликуд", которую возглавляет премьер Биньямин Нетаньяху.

Сообщается, что "Ликуд" загрузил в приложение Elector полный реестр израильских избирателей, и это привело к утечке персональных данных почти 6,5 млн человек. Информация включает имена, номера удостоверений личности, адреса и пол каждого избирателя, а также номера телефонов и другие личные данные.

Разработчик Elector уже сообщил, что уязвимость в приложении была "единоразовым инцидентом, который уже устранен". По данным Haaretz, уязвимость позволяла любому загрузить весь реестр избирателей. До этого известная утечка аналогичной величины произошла в 2006 году, когда сотрудник МВД Израиля похитил реестр населения и незаконно опубликовал.

Уязвимость заключается в том, что в исходном коде Elector зафиксированы имена пользователей и пароли, которые позволили зайти в систему и загрузить реестр. На данный момент неизвестно, сколько человек получили доступ таким образом. Приложение Elector является компьютеризированной системой управления выборами. Система позволяет отправлять текстовые сообщения и управлять данными об избирателях и участках.

 

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