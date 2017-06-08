В Кабмине рассказали, когда заработает офис уполномоченного по гендерной политике

Офис уполномоченного Кабинета министров Украины по вопросам гендерной политики может заработать через несколько месяцев после разработки должностной инструкции и проведения соответствующего конкурса.

Об этом сегодня во время брифинга заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я думаю, что это действительно вопрос нескольких месяцев, не могу вам сказать точно. Нужно разработать как должностную инструкцию, объявить конкурс, собрать документы, провести его, я думаю, что это до трех месяцев", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что участие в конкурсе на должность уполномоченного могут принимать и женщины, и мужчины.

Напомним, ранее Кабмин одобрил проект постановления "О правительственном уполномоченном по вопросам гендерной политики". Министр юстиции Павел Петренко отметил, что правительственный уполномоченный должен обеспечивать гендерное равенство на общегосударственном уровне.

