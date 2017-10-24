В Канаде объяснили, что Украине необходимо сделать, чтобы приблизиться к безвизу

24 октября 2017 г. 13:43
Источник: Левый берег

Министр иммиграции Канады Ахмед Хусен объяснил, что Украине нужно сделать, чтобы приблизиться к безвизовому режиму.

"Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Я встретился с послом Украины и продолжаю активно привлекать их относительно того, что необходимо сделать, чтобы продвинуться в визовых вопросах", - ответил Хусен на вопрос о целесообразности введения безвизового режима для Украины.

Он также подчеркнул, что канадское правительство "ценит свои отношения с Украиной".

"Решения по визовой политике принимаются на основе целостной оценки рисков и преимуществ. Мы пришли к выводу, что Украина, как и любая другая страна, должна выдавать безопасные документы для путешествия, эффективно контролировать границы и хорошо сотрудничать с международным сообществом по миграционным и вопросам безопасности", - отметил министр.

Вместе с тем депутат канадского парламента Линда Дункан призвала предоставить гражданам Украины право осуществлять безвизовые поездки в Канаду, передает "Укринформ".

"Предоставление безвизового режима будет способствовать торговле между нашими народами и увеличит возможности поддержки демократических реформ в Украине", - сказала Дункан.Она обратила внимание законодателей на недопустимо высокое количество отказов украинцам в канадских визах.

"С мая этого года Евросоюз предоставил украинцам безвизовый доступ в ЕС, однако Канада продолжает отклонять большое количество визовых запросов украинцев. Причины такого высокого уровня отказов непонятны, учитывая, что правительство восхваляет свое торговое соглашение с Украиной", - подчеркнула депутат от оппозиционной Новой демократической партии.

Дункан призвала правительство Канады "немедленно принять меры для введения безвизового режима с Украиной".

Отметим, что за первый квартал этого года количество отказов украинцам в канадских визах достигло 34%.

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