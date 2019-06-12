В Казахстане прошла инаугурация нового президента

12 июня 2019 г. 13:25
Источник: Радио Свобода

В столице Казахстана Нур-Султане 12 июня состоялась церемония принятия присяги президента Касимом-Жомартом Токаевым. Во время церемонии во Дворце независимости он заявил, что будет работать над реализацией стратегии своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

На церемонии присутствовал и сам бывший президент страны Нурсултан Назарбаев. Он сложил полномочия президента в марте после почти 30-летнего правления, но, тем не менее, сохранил за собой влияние на рычаги власти.

Токаев приведен к присяге в качестве президента страны во второй раз. Первая его инаугурация состоялась 20 марта, после решения Назарбаева уйти с должности.

По официальным данным, 66-летний Токаев набрал более 70 процентов голосов избирателей на объявленных им досрочных выборах президента Казахстана 9 июня. Эти выборы были омрачены задержаниями сотен участников мирных антиправительственных протестов.

В среду Генпрокуратура Казахстана на фоне ожидаемых сегодня антиправительственных протестов, участники которых настаивают на нелегитимности прошедших выборов, выступила с предостережением об ответственности за нарушение правил проведения мирных собраний.

Ранее международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях в ходе голосования 9 июня. Ни одни из выборов, проведенных в Казахстане с момента обретения независимости в 1991 году, не были признаны международными организациями свободными и справедливыми.

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