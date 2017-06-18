В Киеве избили представителей ЛГБТ после Марша равенства - оргкомитет КиевПрайда

18 июня 2017 г. 15:20
Источник: Новое время

На одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе Петровки, сообщила представитель оргкомитета КиевПрайд Руслана Панухник, передает Громадское радио.

По ее словам, нападавших было пятеро. Панухник добавила, что об этих фактах сообщено полиции, но подробностей она не знает.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила о еще одном инциденте возле станции метро Льва Толстого.

"У мужчины на руке был браслет с символикой ЛГБТ, который пытались сорвать. Возник конфликт, вмешалась полиция. Пострадавших и задержанных нет ", - написала она в Facebook.

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