В Киеве под Радой протестуют против скандального «языкового» законопроекта Бужанского

16 июля 2020 г. 10:37
Источник: Новое время
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Под Верховной Радой проходит митинг против скандального « языкового» законопроекта нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского о возвращении русского языка в школьный образовательный процесс.

Как сообщает ТСН, митингующие принеси бочки и установили сцену. Участники акции требуют на принимать законопроект.

У здания парламента собрались сотни активистов. Они держат плакаты Язык - это оружие, Руки прочь от языка, Говори языке, а не ляпай языком и Мешает язык - совершенно в Ростов.

Некоторые участники митинга в вышиванках, многие участники акции в масках с украинской символикой.

 

Видео: 

Мовний протест: активісти виступають проти змін до законів про мову і освіту

Протест проти «мовного» законопроєкту Максима Бужанського / Наживо

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